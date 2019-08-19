Новости Политика

Все видео этой рубрики
19 августа 201921:05 Елизавета Храмцова

"Не хотела никого оскорбить": офис Зеленского заступился за жену Нетаньяху

"Не хотела никого оскорбить": офис Зеленского заступился за жену Нетаньяху

На Украине с визитом находится Биньямин Нетаньяху, но в соцсетях и СМИ обсуждают не переговоры политиков, а в основном жену премьера Израиля. Что стало причиной этого?

Глава израильского правительства не прилетал на Украину уже двадцать лет, потому его визит стали обсуждать еще до его официального старта, причем из-за скандального поведения супруги главы израильского правительства — Сары Нетаньяху. Если верить журналистам, во время перелета она пыталась прорваться в кабину пилота, который якобы не поприветствовал первую леди по громкой связи, а уже в Киеве, когда делегацию встретили с хлебом-солью, Сара Нетаньяху выкинула кусок каравая, который ей передал супруг.

Владимир Зеленский гостя принимал в Мариинском дворце. Почетный караул приветствовал президента и премьера лозунгом украинской повстанческой армии (запрещена в России), которая в годы войны орудовала вместе с нацистами. О войне и прошлом политики говорили даже больше, чем о дне сегодняшнем. Посетовав на то, что украинцам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, Зеленский озвучил ту же мысль, которую до него пытались донести до израильтян его предшественники:

"Наши народы вместе пережили все трагедии новейшей истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа". 

Нетаньяху ограничился общими словами о том, что объединяет два государства: вспомнил, что поэты Шолом-Алейхем и Черниховский — выходцы из современной Украины, а с последним отец политика даже сотрудничал как редактор. Но реагировать на слова о так называемом голодоморе Нетаньяху не стал.

"Израильское общество в оценке Холокоста и сравнении с другими какими-то серьезными, сложными и кровавыми событиями единодушно. Для них Холокост — это катастрофа, он один. Не может быть ни сравнений, ни оценочных, каких-то схожих, скажем так, рассуждений на эту тему. И поэтому они, эти вещи, считают спекулятивными и никогда не признают голодомор чем-то схожим", — прокомментировал политолог Александр Асафов.

В эти даты Нетаньяху планировал совершить визит в Токио, но поездка на Украину ему оказалась важнее, причем не с точки зрения международных отношений, а исключительно ради партийных интересов. До выборов в Кнессет меньше месяца, потому премьер-министр отправился в Киев за голосами репатриантов. Из Мариинского дворца делегации направились в Бабий Яр. В месте, где оборвались десятки тысяч жизней, по большей части евреев, глава израильского правительства не стал вспоминать, что в расстрелах участвовали украинские коллаборационисты, а современный Киев считает героями пособников фашистов.

"Выражаю признательность за сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра. Вы действительно вносите большой вклад в борьбу с антисемитизмом", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Историю с выброшенным куском каравая официальный Киев уже старается замять. В пресс-службе Зеленского настаивают: Сара Нетаньяху никого не хотела оскорбить, и случай в аэропорту не может затмить важность и масштаб визита израильской делегации. Какое именно решение, принятое в понедельник, 19 августа, станет толчком для развития отношений Иерусалима и Киева, в аппарате Зеленского уточнять не стали.

Сейчас

20:23

США провели испытания, запрещенные ДРСМД

19:16

Путин об акциях в Москве: это нарушение закона

17:11

Путин прибыл во Францию с рабочим визитом

17:08

МЧС опровергло факт столкновения судна с мостом на Москве-реке

16:29

В РБК сменился главный редактор

14:27

Швейцарские истребители сопроводили самолет с российской делегацией

14:24

Доллар подскочил до 67 рублей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин об акциях в Москве: это нарушение закона

Путин об акциях в Москве: это нарушение закона

1 час назад
"Спартак" – ЦСКА. После первого тайма на табло нули

"Спартак" – ЦСКА. После первого тайма на табло нули

37 минут назад
США испытали ракету, запрещенную ДРСМД

США испытали ракету, запрещенную ДРСМД

50 минут назад
"Не хотела никого оскорбить": офис Зеленского заступился за жену Нетаньяху

"Не хотела никого оскорбить": офис Зеленского заступился за жену Нетаньяху

22 минуты назад
Калькулятор перекуров: Минздрав предложил штрафовать курильщиков

Калькулятор перекуров: Минздрав предложил штрафовать курильщиков

46 минут назад
Макрон - Путину: мы переживаем исторический момент в отношениях

Макрон - Путину: мы переживаем исторический момент в отношениях

2 часа назад
Скоро в школу: сколько стоит 1 сентября

Скоро в школу: сколько стоит 1 сентября

15 часов назад
Сирийская армия отрезала туркам доступ к Хан-Шейхуну

Сирийская армия отрезала туркам доступ к Хан-Шейхуну

3 часа назад
Расчлененную блогершу-красавицу известный актер приглашал сниматься в кино

Расчлененную блогершу-красавицу известный актер приглашал сниматься в кино

3 часа назад
Лионелла Пырьева рассказала о невероятных сюжетах жизни с Пырьевым и Стриженовым

Лионелла Пырьева рассказала о невероятных сюжетах жизни с Пырьевым и Стриженовым

6 часов назад
Вступает в силу новый пакет американских санкций против России

Вступает в силу новый пакет американских санкций против России

14 часов назад
Наркология, любовь к жестоким фильмам и безразличие: обнаружен дневник матери подростка-убийцы

Наркология, любовь к жестоким фильмам и безразличие: обнаружен дневник матери подростка-убийцы

3 часа назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

13 часов назад
Операция "Овсянка": правительство Британии готовится к беспорядкам после Brexit

Операция "Овсянка": правительство Британии готовится к беспорядкам после Brexit

18 минут назад
Без кресел, двигателей и крыльев: севший в поле самолет вывезут по частям

Без кресел, двигателей и крыльев: севший в поле самолет вывезут по частям

27 минут назад
Русские и французы встретились под Вязьмой для изучения общей истории

Русские и французы встретились под Вязьмой для изучения общей истории

41 минута назад
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

1 час назад
"Робошорты" помогут дольше не уставать при ходьбе и беге

"Робошорты" помогут дольше не уставать при ходьбе и беге

1 час назад
По 6 тысяч долларов за каждого: двух антимайдановцев освободили под залог

По 6 тысяч долларов за каждого: двух антимайдановцев освободили под залог

1 час назад
Женщина, получавшая на почте зарубежное лекарство для сына-эпилептика, признана невиновной

Женщина, получавшая на почте зарубежное лекарство для сына-эпилептика, признана невиновной

3 часа назад
Xiaomi, Vivo и Oppo создают стандарт беспроводного обмена файлами

Xiaomi, Vivo и Oppo создают стандарт беспроводного обмена файлами

3 часа назад
МЧС опровергло факт столкновения судна с мостом на Москве-реке

МЧС опровергло факт столкновения судна с мостом на Москве-реке

4 часа назад
Счастливый наряд? Меркель заметили в блузе 20-летней давности

Счастливый наряд? Меркель заметили в блузе 20-летней давности

4 часа назад
Доказано наукой: дети делают родителей счастливее

Доказано наукой: дети делают родителей счастливее

4 часа назад
Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет

Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет

4 часа назад
В РБК сменился главный редактор

В РБК сменился главный редактор

4 часа назад
Cамый первый в мире Porsche не смогли продать на аукционе: оказалось дешево

Cамый первый в мире Porsche не смогли продать на аукционе: оказалось дешево

4 часа назад
Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов

Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов

5 часов назад
СМИ Франции: диалог Парижа и Москвы пойдет на пользу всей Европе

СМИ Франции: диалог Парижа и Москвы пойдет на пользу всей Европе

5 часов назад
В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке

В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке

5 часов назад
Геннадий Онищенко: в борьбе с курильщиками Минздрав прав

Геннадий Онищенко: в борьбе с курильщиками Минздрав прав

5 часов назад
Из-за сделанного замечания: в Новой Москве дебошир стрелял в женщину с ребенком

Из-за сделанного замечания: в Новой Москве дебошир стрелял в женщину с ребенком

6 часов назад
Lada Granta Sport отменяется, но будет будет Granta Drive Active

Lada Granta Sport отменяется, но будет будет Granta Drive Active

6 часов назад
Акт гостеприимства: швейцарские истребители сопроводили самолет с российской делегацией

Акт гостеприимства: швейцарские истребители сопроводили самолет с российской делегацией

6 часов назад
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева

6 часов назад
Доллар подскочил до 67 рублей

Доллар подскочил до 67 рублей

6 часов назад
В Подмосковье появилось гигантское граффити с Гагариным

В Подмосковье появилось гигантское граффити с Гагариным

6 часов назад
Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России соберется 30 августа

Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России соберется 30 августа

6 часов назад
Эмбрион в эмбрионе: 17 лет девушка жила с "близнецом" внутри себя

Эмбрион в эмбрионе: 17 лет девушка жила с "близнецом" внутри себя

7 часов назад
Тысячи залпов и настоящий балет огней: в столице прошел фестиваль фейерверков

Тысячи залпов и настоящий балет огней: в столице прошел фестиваль фейерверков

7 часов назад
Глава "Роскосмоса" ответил на шутку про "дырочку" в "Союзе"

Глава "Роскосмоса" ответил на шутку про "дырочку" в "Союзе"

7 часов назад
"Подземная" полиция рассказала о самых любимых ворами местах в метро

"Подземная" полиция рассказала о самых любимых ворами местах в метро

7 часов назад
Таблетки от давления могут вызвать рак

Таблетки от давления могут вызвать рак

8 часов назад
Женщины выигрывают от нескольких браков, а мужчины &#8211; нет

Женщины выигрывают от нескольких браков, а мужчины – нет

9 часов назад
Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду

Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду

9 часов назад
Капремонт с цифрой: как технологии проникают в ЖКХ, и что они дают потребителю

Капремонт с цифрой: как технологии проникают в ЖКХ, и что они дают потребителю

10 часов назад
Bugatti выпустила 1600-сильный гиперкар за 600 млн рублей

Bugatti выпустила 1600-сильный гиперкар за 600 млн рублей

10 часов назад
10 лучших мультфильмов про путешествия

10 лучших мультфильмов про путешествия

10 часов назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05