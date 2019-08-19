"Спартак" – ЦСКА. После первого тайма на табло нули

На столичном стадионе "Открытие Арена" проходит матч двух московских клубов – "Спартака" и ЦСКА, — в рамках 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги. После первых 45 минут счет не открыт. Некоторое игровое преимущество на стороне гостей-армейцев.

Соперники сходу помчались показывать предельно открытый футбол, однако мастерства футболистов на все 45 минут не хватило. ЦСКА имел некоторое преимущество и дважды форвард Чалов мог открыть счет, но вратарь хозяев Максименко выручил "Спартак".

В середине тайма у армейцев получил травму Ефремов и его заменил Нисимура. Игра после этого несколько выровнялась, но опасных моментов больше не случилось. Соперник ушли на перерыв при счете 0:0.