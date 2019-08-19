US Open. Самсонова и Грачева вышли во второй круг квалификации

В Нью-Йорке начался квалификационный турнир четвертого в сезоне турнира теннисного "Большого шлема" – Открытого чемпионата США по теннису. В первый день на корты вышли две россиянки и обе прошли во второй круг предварительных состязаний.

"Посеянная" в квалификации под номером №21 Людмила Самсонова встречалась с представительницей Латвии Дианой Марцинкевич и оказалась сильнее – 6:1, 6:4. Еще более крупный счет зафиксирован в матче нашей Варвары Грачевой и Мартины Тревисан (Италия) – 6:0, 6:1 в пользу россиянки.