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19 августа 201921:40

В Москве поймали мужчин в женских париках с пистолетами

Global Look Press

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в женских париках и медицинских масках.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подозрительные граждане попытались убежать, но были задержаны. У них были найдены сигнальный и травматический пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

 

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