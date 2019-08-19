В Москве поймали мужчин в женских париках с пистолетами

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в женских париках и медицинских масках.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подозрительные граждане попытались убежать, но были задержаны. У них были найдены сигнальный и травматический пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.