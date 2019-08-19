Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА в столичном дерби

Программа 6-го тура российской футбольной премьер-лиги завершилась в Москве центральным матчем – столичным дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Гости на протяжении большей части игры владели инициативой, но пропустили первыми, отыгрались, но "красно-белые" выиграли – 2:1.

Соперники играли на стадионе "Открытие Арена". Команды начали встречу в следующих составах: "Спартак" – Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Зобнин, Гулиев, Тиль, Бакаев (Мельгарехо, 88), Ларссон (Мирзов, 72), Шюррле. ЦСКА – Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 24, Близнюк, 86), Кучаев, Чалов.

Первый тайм соперники начали предельно открыто, но запала у команд хватило ненадолго. ЦСКА с самого начала имел некоторое преимущество и дважды форвард Чалов мог открыть счет, но вратарь хозяев Максименко выручил "Спартак".

В середине тайма у армейцев получил травму Ефремов и его заменил Нисимура. Игра после этого несколько выровнялась, но опасных моментов больше не случилось. Соперник ушли на перерыв при счете 0:0.

Вторая половина игры также началась активностью гостей. "Спартак" явно играл вторым номером, но на 59-й минуте хозяева организовали быструю контратаку: на фланге мяч получил новобранец "красно-белых" Шюррле и зряче подал в штрафную, где Жиго вколотил снаряд в сетку. 1:0 – повели спартаковцы.

После этого хозяева помчались добивать соперника и имели два отличных момента, но Жиго и Бакаев не смогли переиграть Акинфеева. В этот момент показалось, что ЦСКА несколько "поплыл".

Однако армейцы словно усыпили "красно-белых" и уже на 69-й минуте Марио Фернандес счет сравнял. Интересно, что и к этому голу приложил руку, а, вернее, ногу, Жиго, от которого мяч срикошетил в сетку ворот Максименко.

Казалось, все вернулось на круги своя и ЦСКА снова захватит инициативу. Но на 79-й минуте Жиго снова отличился и это был его второй гол в ворота принципиального соперника. За 10 минут до конца встречи "Спартак" повел 2:1.

Тем не менее, армейцы кинулись отыгрываться. Но для этого оказалось слишком мало времени, несмотря на то, что судья Касарев добавил целых 7 минут. Скорее всего, это было сделано из-за того, что матч останавливался в середине второго тайма по причине использования фанатами пиротехники. Тем не менее, "Спартак" удержал победу — 2:1.