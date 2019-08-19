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19 августа 201922:15

Путин и Макрон завершили переговоры и приступили к ужину

Алексей Дружинин/ТАСС

В форте Брегансон завершились переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Они продолжались более 180 минут. После окончания встречи президенты отправились на рабочий ужин в летней резиденции французских лидеров.

В Брегансон из Марселя Путин прилетел на вертолете Ми-8. Рабочий визит Путина во Францию 19 августа начался с церемонии фотографирования на площадке перед главными воротами форта. Потом президенты перешли на террасу. Здесь после кратких вступительных слов президенты ответили на несколько вопросов журналистов. Такой график нарушил обычный порядок переговоров: обычно лидеры дают пресс-конференцию по их окончании, отмечает РИА Новости. Пресс-конференция продолжалась 45 минут, а затем лидеры двух стран продолжили общение в закрытом режиме.

Такой необычный и странный порядок переговоров предложила именно французская сторона, подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков. Российская служба протокола настаивала на традиционном формате, пытаясь доказать Парижу целесообразность общения с прессой не до, а после проведения встречи.

В российско-французских переговорах приняли участие Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, российский посол в Париже Алексей Мешков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин и Макрон обсудили развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности, конфликт в Донбассе и организацию встречи в нормандском формате, иранскую ядерную программу и ситуацию вокруг Ирана, проведение саммита по Сирии с участием России, Франции, Германии и Турции. Кроме того, планировалось уделить внимание возобновлению диалога между Россией и Евросоюзом, который пережил смену руководства.

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