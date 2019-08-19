Олег Буров избран новым мэром Риги

Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировало агентство BNS, по данным которого за Бурова проголосовали 35 депутатов. Свои голоса его сопернику, представителю партии "Для развития Латвии" Виестурсу Зепсу отдали лишь 12 парламентариев.

Предыдущим мэром Риги был Дайнис Турлайс, которого 20 июня депутаты отправили в отставку всего лишь через три недели после избрания из-за того, что чиновник дал интервью российскому агентству Sputnik. Он сменил на посту Нила Ушакова, который возглавлял столицу Латвии с 1 июля 2009-го по 5 апреля 2019 года.