В гонку за бразильца Неймара включился итальянский "Ювентус"

Лидер футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар может перейти не в испанский клуб, а в итальянский "Ювентус". "Старая синьора" проявляет заинтересованность в приглашении форварда уже в нынешнее трансферное окно.

Как известно, Неймар перешел в "ПСЖ" из испанской "Барселоны" за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. Однако, два сезона в Париже не пошли на пользу бразильцу, который, во-первых, все это время канючил, что хочет вернуться в Испанию, а, во-вторых, получил две серьезнейшие травмы, которые выбили его из игры на долгие месяцы.

Тем временем на Неймара претендовали два испанских гранда – и лишившаяся его "Барса", и главный оппонент каталонце мадридский "Реал". И вот в момент, когда, казалось, "сине-гранатовые" выиграли у Мадрида гонку за форварда, в борьбу за Неймара включился туринский клуб, за который играет другая суперзвезда футбола португалец Криштиану Роналду.

"Юве" намерен предложить 27-летнему футболисту полноценный контракт и уже провел переговоры с "ПСЖ", сообщает Globo Esporte. "Старая синьора" также изучает возможность включения в сделку Пауло Дибалу, который интересен руководству "ПСЖ".