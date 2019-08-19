Тренер "Спартака" Кононов: беспокоит, что первый тайм был невнятным

Наставник столичного футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов, чья команда выиграла центральный матч 6-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА (2:1), считает, что его команда сумела правильно распределить силы в игре. "Первый тайм был равным, а во втором мы были сильнее", — сказал тренер.

"Дерби легким не бывает, — цитирует Кононова портал Спортс.Ru. – Приятно, что мы выиграли на своем стадионе при огромной поддержке наших болельщиков. Первый тайм был равным, а во втором были посильней, хотя концовка игры была для нас непростой, тем не менее ребята молодцы. На данный момент так".

При этом Кононов признал, что первый тайм в исполнении "красно-белых" был явно слабее второго: "Сказав, что это не беспокоит, обману. Конечно, беспокоит. Почему команда выходит немного закрепощенной? Об этом было сказано в перерыве. Сделаем серьезное расследование и на эту тему серьезно поработаем. Почему равная игра в первом тайме? Были моменты и у нас, и у ЦСКА, ЦСКА просто больше владел мячом, нас это не устраивает".

"С каждой победой чувствую, что команда становится увереннее, каждый игрок чувствует уверенность. А если говорим про тренера – это моя работа. Критика... Не критика, а определенное давление идет. Это "Спартак", не я первый, не я последний. "Спартак" в первую очередь должен выигрывать. А если нет – будет давление на игроков и тренера", — признал тренер.

"Я это давление воспринимаю, оцениваю, что нахожусь в "Спартаке". Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70 лет, хочу выигрывать любую игру. Мы все с игроками нацелены на это", — отметил Кононов.

По словам наставника, "стиль важен": "Я очень хочу, чтобы этот стиль был в "Спартаке". Стиль, который был, это даже система. И подбор игроков, и тренировочный процесс, я хочу, чтобы "Спартак" имел такой стиль, таких же игроков, которых мы ценим и вспоминаем вне зависимости от того, сколько им лет. В этом мы ответственны перед болельщиками".