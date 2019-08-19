Тренер ЦСКА Гончаренко: следовало проявить чуть больше характера

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого поражения своей команды в столичном дерби против "Спартака" (1:2) в матче 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги отметил, тем не менее, что "такие игры нравятся болельщикам".

"Такие матчи бескомпромиссные. Много борьбы, по накалу неплохой матч был. Наверное, мы выглядели чуть-чуть предпочтительнее. Мы не в первый раз смотримся лучше соперника, но не выигрываем", — сказал Гончаренко.

По признанию наставника, моменты, которые были у Чалова в первом тайме, надо было реализовывать: "Без этого сложно рассчитывать на победу. Ну и нам надо набить какие-то шишки. Очень легко Дивеев дал забить второй мяч. Но на таких матчах мы будем продолжать расти".

Тренер ЦСКА несколько разочарован поведением судей во втором тайме, о чем он им и сообщил: "Рефери Карасёв сказал, что VAR [система видеоповтора, — прим. ред.] из-за пиротехники не видит поля. Потом мы игру возобновили, хотя завеса оставалась".

Впрочем, Гончаренко признал, что команды были в равных условиях" "Надо проявлять больше характера, — цитирует тренера официальный сайт ЦСКА. – Когда счет стал 1:1, мы стали больше играть на сдерживание".