Новости В мире

Все видео этой рубрики
19 августа 201923:19 Людмила Клыженко

Нетаньяху отказался обсуждать с Зеленским "голодомор"

Нетаньяху отказался обсуждать с Зеленским "голодомор"

На Украине с визитом находится премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Но в соцсетях и СМИ обсуждают не переговоры политиков, а в основном жену премьера Израиля.

Глава израильского правительства не прилетал на Украину уже 20 лет, и визит стали обсуждать до его официального старта. Причем из-за скандального поведения супруги главы израильского правительства, Сары Нетаньяху. Если верить журналистам, во время перелета она пыталась прорваться в кабину пилота, который якобы не поприветствовал первую леди по громкой связи. А уже в Киеве, когда делегацию встретили с хлебом-солью, Сара Нетаньяху выкинула кусок каравая, который ей передал супруг.

Владимир Зеленский гостя принимал в Мариинском дворце. Почетный караул приветствовал президента и премьера лозунгом украинской повстанческой армии (запрещена в России), которая в годы войны орудовала вместе с нацистами.

О войне и прошлом политики говорили даже больше, чем о дне сегодняшнем. Посетовав на то, что украинцам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, Зеленский озвучил ту же мысль, которую до него пытались донести до израильтян его предшественники.

"Наши народы вместе пережили все трагедии новейшей истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа", — заявил Владимир Зеленский, президент Украины.

Нетаньяху ограничился общими словами о том, что объединяет два государства: вспомнил, что поэты Шолом-Алейхем и Черниховский – выходцы из современной Украины, а с последним отец политика даже сотрудничал, как редактор. Но реагировать на слова о так называемом голодоморе Нетаньяху не стал.

"Израильское общество в оценке Холокоста и сравнении с другими какими-то серьезными, сложными и кровавыми событиями единодушно. Для них Холокост – это катастрофа, он один. Ни может быть ни сравнений, ни оценочных каких-то схожих, скажем так, рассуждений на эту тему. И поэтому они эти вещи считают спекулятивными и никогда не признают "голодомор" чем-то схожим", — считает Александр Асафов, политолог.

В эти даты Нетаньяху планировал совершить визит в Токио, но поездка на Украину ему оказалась важнее – причем не с точки зрения международных отношений, а исключительно ради партийных интересов. До выборов в Кнессет – меньше месяца, и премьер-министр отправился в Киев за голосами репатриантов. Из Мариинского дворца делегации направились в Бабий Яр. В месте, где оборвались десятки тысяч жизней, по большей части евреев, глава израильского правительства не стал вспоминать, что в расстрелах участвовали украинские коллаборационисты, а современный Киев считает героями пособников фашистов.

"Выражаю признательность за сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра. Вы действительно вносите большой вклад в борьбу с антисемитизмом", — отметил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Историю с выброшенным куском каравая официальный Киев уже старается замять. Все смягчить шуткой попытался и сам Нетаньяху.

"Я совершаю исторический визит в Украину. Но сомневаюсь, получил бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом. Более того, я вам скажу, она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета именно из уважения к Украине", — заявил Нетаньяху.

В пресс-службе Зеленского настаивают: Сара Нетаньяху никого не хотела оскорбить, и случай в аэропорту не может затмить важность и масштаб визита израильской делегации. Какое именно решение, принятое в понедельник, станет толчком для развития отношений Иерусалима и Киева – в аппарате Зеленского уточнять не стали.

Сейчас

23:10

Google работает со сбоями

22:26

Самолет "Победы" жестко сел в армянском Гюмри

21:57

Путин и Макрон завершили переговоры и приступили к ужину

21:32

В Москве поймали вооруженных мужчин в париках

20:23

США провели испытания, запрещенные ДРСМД

19:16

Путин об акциях в Москве: это нарушение закона

17:11

Путин прибыл во Францию с рабочим визитом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Самолет "Победы" жестко сел в армянском Гюмри

Самолет "Победы" жестко сел в армянском Гюмри

1 час назад
Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА в столичном дерби

Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА в столичном дерби

2 часа назад
Путин и Макрон завершили переговоры и приступили к ужину

Путин и Макрон завершили переговоры и приступили к ужину

1 час назад
США испытали ракету, запрещенную ДРСМД

США испытали ракету, запрещенную ДРСМД

3 часа назад
"Не хотела никого оскорбить": офис Зеленского заступился за жену Нетаньяху

"Не хотела никого оскорбить": офис Зеленского заступился за жену Нетаньяху

3 часа назад
Путин об акциях в Москве: это нарушение закона

Путин об акциях в Москве: это нарушение закона

4 часа назад
Скоро в школу: сколько стоит 1 сентября

Скоро в школу: сколько стоит 1 сентября

17 часов назад
Сирийская армия отрезала туркам доступ к Хан-Шейхуну

Сирийская армия отрезала туркам доступ к Хан-Шейхуну

5 часов назад
Расчлененную блогершу-красавицу известный актер приглашал сниматься в кино

Расчлененную блогершу-красавицу известный актер приглашал сниматься в кино

5 часов назад
Лионелла Пырьева рассказала о невероятных сюжетах жизни с Пырьевым и Стриженовым

Лионелла Пырьева рассказала о невероятных сюжетах жизни с Пырьевым и Стриженовым

8 часов назад
Вступает в силу новый пакет американских санкций против России

Вступает в силу новый пакет американских санкций против России

17 часов назад
Наркология, любовь к жестоким фильмам и безразличие: обнаружен дневник матери подростка-убийцы

Наркология, любовь к жестоким фильмам и безразличие: обнаружен дневник матери подростка-убийцы

6 часов назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

15 часов назад
Олег Буров избран новым мэром Риги

Олег Буров избран новым мэром Риги

1 час назад
В Москве поймали мужчин в женских париках с пистолетами

В Москве поймали мужчин в женских париках с пистолетами

2 часа назад
В Aurus Motors опровергли цены и "дешевизну" автомобилей "как у Путина"

В Aurus Motors опровергли цены и "дешевизну" автомобилей "как у Путина"

2 часа назад
Операция "Овсянка": правительство Британии готовится к беспорядкам после Brexit

Операция "Овсянка": правительство Британии готовится к беспорядкам после Brexit

2 часа назад
Без кресел, двигателей и крыльев: севший в поле самолет вывезут по частям

Без кресел, двигателей и крыльев: севший в поле самолет вывезут по частям

3 часа назад
Русские и французы встретились под Вязьмой для изучения общей истории

Русские и французы встретились под Вязьмой для изучения общей истории

3 часа назад
Калькулятор перекуров: Минздрав предложил штрафовать курильщиков

Калькулятор перекуров: Минздрав предложил штрафовать курильщиков

3 часа назад
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

3 часа назад
"Робошорты" помогут дольше не уставать при ходьбе и беге

"Робошорты" помогут дольше не уставать при ходьбе и беге

4 часа назад
По 6 тысяч долларов за каждого: двух антимайдановцев освободили под залог

По 6 тысяч долларов за каждого: двух антимайдановцев освободили под залог

4 часа назад
Женщина, получавшая на почте зарубежное лекарство для сына-эпилептика, признана невиновной

Женщина, получавшая на почте зарубежное лекарство для сына-эпилептика, признана невиновной

5 часов назад
Xiaomi, Vivo и Oppo создают стандарт беспроводного обмена файлами

Xiaomi, Vivo и Oppo создают стандарт беспроводного обмена файлами

6 часов назад
МЧС опровергло факт столкновения судна с мостом на Москве-реке

МЧС опровергло факт столкновения судна с мостом на Москве-реке

6 часов назад
Счастливый наряд? Меркель заметили в блузе 20-летней давности

Счастливый наряд? Меркель заметили в блузе 20-летней давности

6 часов назад
Доказано наукой: дети делают родителей счастливее

Доказано наукой: дети делают родителей счастливее

7 часов назад
Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет

Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет

7 часов назад
В РБК сменился главный редактор

В РБК сменился главный редактор

7 часов назад
Cамый первый в мире Porsche не смогли продать на аукционе: оказалось дешево

Cамый первый в мире Porsche не смогли продать на аукционе: оказалось дешево

7 часов назад
Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов

Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов

7 часов назад
Lada Granta Sport отменяется, но будет будет Granta Drive Active

Lada Granta Sport отменяется, но будет будет Granta Drive Active

8 часов назад
В Подмосковье появилось гигантское граффити с Гагариным

В Подмосковье появилось гигантское граффити с Гагариным

9 часов назад
Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России соберется 30 августа

Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России соберется 30 августа

9 часов назад
Эмбрион в эмбрионе: 17 лет девушка жила с "близнецом" внутри себя

Эмбрион в эмбрионе: 17 лет девушка жила с "близнецом" внутри себя

9 часов назад
Тысячи залпов и настоящий балет огней: в столице прошел фестиваль фейерверков

Тысячи залпов и настоящий балет огней: в столице прошел фестиваль фейерверков

9 часов назад
Глава "Роскосмоса" ответил на шутку про "дырочку" в "Союзе"

Глава "Роскосмоса" ответил на шутку про "дырочку" в "Союзе"

10 часов назад
"Подземная" полиция рассказала о самых любимых ворами местах в метро

"Подземная" полиция рассказала о самых любимых ворами местах в метро

10 часов назад
Таблетки от давления могут вызвать рак

Таблетки от давления могут вызвать рак

10 часов назад
Женщины выигрывают от нескольких браков, а мужчины &#8211; нет

Женщины выигрывают от нескольких браков, а мужчины – нет

12 часов назад
Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду

Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду

12 часов назад
Капремонт с цифрой: как технологии проникают в ЖКХ, и что они дают потребителю

Капремонт с цифрой: как технологии проникают в ЖКХ, и что они дают потребителю

12 часов назад
Bugatti выпустила 1600-сильный гиперкар за 600 млн рублей

Bugatti выпустила 1600-сильный гиперкар за 600 млн рублей

13 часов назад
10 лучших мультфильмов про путешествия

10 лучших мультфильмов про путешествия

13 часов назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05