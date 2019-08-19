Нетаньяху отказался обсуждать с Зеленским "голодомор"
На Украине с визитом находится премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Но в соцсетях и СМИ обсуждают не переговоры политиков, а в основном жену премьера Израиля.
Глава израильского правительства не прилетал на Украину уже 20 лет, и визит стали обсуждать до его официального старта. Причем из-за скандального поведения супруги главы израильского правительства, Сары Нетаньяху. Если верить журналистам, во время перелета она пыталась прорваться в кабину пилота, который якобы не поприветствовал первую леди по громкой связи. А уже в Киеве, когда делегацию встретили с хлебом-солью, Сара Нетаньяху выкинула кусок каравая, который ей передал супруг.
Владимир Зеленский гостя принимал в Мариинском дворце. Почетный караул приветствовал президента и премьера лозунгом украинской повстанческой армии (запрещена в России), которая в годы войны орудовала вместе с нацистами.
О войне и прошлом политики говорили даже больше, чем о дне сегодняшнем. Посетовав на то, что украинцам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, Зеленский озвучил ту же мысль, которую до него пытались донести до израильтян его предшественники.
"Наши народы вместе пережили все трагедии новейшей истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа", — заявил Владимир Зеленский, президент Украины.
Нетаньяху ограничился общими словами о том, что объединяет два государства: вспомнил, что поэты Шолом-Алейхем и Черниховский – выходцы из современной Украины, а с последним отец политика даже сотрудничал, как редактор. Но реагировать на слова о так называемом голодоморе Нетаньяху не стал.
"Израильское общество в оценке Холокоста и сравнении с другими какими-то серьезными, сложными и кровавыми событиями единодушно. Для них Холокост – это катастрофа, он один. Ни может быть ни сравнений, ни оценочных каких-то схожих, скажем так, рассуждений на эту тему. И поэтому они эти вещи считают спекулятивными и никогда не признают "голодомор" чем-то схожим", — считает Александр Асафов, политолог.
В эти даты Нетаньяху планировал совершить визит в Токио, но поездка на Украину ему оказалась важнее – причем не с точки зрения международных отношений, а исключительно ради партийных интересов. До выборов в Кнессет – меньше месяца, и премьер-министр отправился в Киев за голосами репатриантов. Из Мариинского дворца делегации направились в Бабий Яр. В месте, где оборвались десятки тысяч жизней, по большей части евреев, глава израильского правительства не стал вспоминать, что в расстрелах участвовали украинские коллаборационисты, а современный Киев считает героями пособников фашистов.
"Выражаю признательность за сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра. Вы действительно вносите большой вклад в борьбу с антисемитизмом", — отметил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.
Историю с выброшенным куском каравая официальный Киев уже старается замять. Все смягчить шуткой попытался и сам Нетаньяху.
"Я совершаю исторический визит в Украину. Но сомневаюсь, получил бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом. Более того, я вам скажу, она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета именно из уважения к Украине", — заявил Нетаньяху.
В пресс-службе Зеленского настаивают: Сара Нетаньяху никого не хотела оскорбить, и случай в аэропорту не может затмить важность и масштаб визита израильской делегации. Какое именно решение, принятое в понедельник, станет толчком для развития отношений Иерусалима и Киева – в аппарате Зеленского уточнять не стали.
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