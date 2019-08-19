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Конфликт в Сирии 28 минут назад

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19 августа 201923:35 Руслан Слепцов

В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой

В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой

ВВС Сирии нанесли авиаудар по военному конвою Турции, который продвигался вглубь провинции Идлиб. В результате есть погибшие. Обе стороны выразили официальный протест. Какие же есть версии?

На этих кадрах – турецкая колонна из 30 бронемашин и грузовиков с боеприпасами пересекает границу с Сирией. Как заявили в Анкаре – она направлялась к одному из 12 наблюдательных пунктов Турции в провинции Идлиб. Для защиты и подкрепления.

Речь о девятом наблюдательном пункте ВС Турции, который расположен близ города Хан-Шейхун. Турецкие наблюдатели дислоцированы в поселке Морик в 10 километрах к югу от города. Этот район может оказаться в зоне боевых действий в связи с наступлением сирийских войск.

Но до пункта назначения колонна не доехала. Она двигалась по шоссе Дамаск – Алеппо, когда была обстреляна сирийской авиацией. По версии турецкой стороны – в результате погибли трое сирийцев и еще 12 получили ранения. В Дамаске уточнили, что это были боевики. О потерях в рядах турецкой армии данных нет. В итоге колонна остановилась в районе города Мааррет-эн-Нуман. А в район обстрела были отправлены турецкие беспилотники. Анкара выразила официальный протест.

В свою очередь Сирия обвинила Турцию в том, что колонна везла боеприпасы боевикам в Хан-Шейхуне. Город — один из последних оплотов экстремистов в провинции Идлиб – полностью блокирован, и боевики остались без снабжения. Более того – по данным сирийских СМИ – правительственные войска заняли позиции всего в пятистах метрах от центра города.

Турецкие бронированные транспортёры с оружием на борту нарушили сирийскую границу, чтобы оказать срочную помочь террористам "Джабхат ан-Нусры"(запрещена в России), внесенным Советом Безопасности в список террористических организаций. Сирийская Арабская Республика решительно осуждает это вопиющее вмешательство Турции.

Боевые операции против боевиков в Идлибе – армия Сирии возобновила 5 августа. Экстремисты постоянно срывали режим прекращения огня – за последние 2 недели десятки раз обстреливали и позиции сирийских военных, и мирные населенные пункты. Правительственные войска были вынуждены ответить.

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