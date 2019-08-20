Новый вызов международной безопасности: в США испытали крылатую ракету
Владимир Путин выразил сожаление, что США и Европа не отреагировали на отказ России первой размещать ракеты. Хотя этот шаг позволяет сохранить баланс, после того как США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тем временем Штаты провели испытание крылатой ракеты, которая была создана вопреки соглашению.
Новая американская крылатая ракета, которая может точно поразить цель на расстоянии более пятисот километров. Запуск состоялся, попадание тоже.
В Пентагоне рапортуют об успехе испытаний на острове Сан-Николас в Калифорнии. Пишут, что ракета неядерная, стартовала с наземной мобильной пусковой установки. Но главное, пожалуй, другое — такой запуск, и на такое расстояние — это нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Не мы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления договора по стратегическим наступательным вооружениям — СНВ-3. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров. Хотя наши предложения лежат на столе", — заявил Владимир Путин.
"Хочу сказать еще раз — мы берем на себя обязательства в одностороннем порядке. Если такие ударные комплексы будут производиться Соединенными Штатами, мы тоже будем это делать.
Но мы не будем их размещать в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода. Думаю, европейцы заинтересованы, чтобы нас услышать и соответствующим образом отреагировать", — добавил российский президент.
Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД второго августа. Меньше трех недель назад. Получается, что ракету проектировали задолго до того, как состоялся отказ придерживаться соглашения от 1987 года.
О том, что действия США напоминают бойкот, и реальных договоренностей заокеанская сторона придерживаться не собиралась, говорил министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24". Как раз накануне запуска американцами ракеты.
"Фактически за 8 месяцев, почти за год, до принятия этого решения в бюджете появились средства на разработку таких ракет. Утвержденное, выделенное, и направленное на разработку этих ракет. Поэтому тут мне кажется, если вы действительно хотите договариваться, если у вас такого желания нет, и не было, ну может быть на каком-то этапе надо остановиться и перестать лукавить. И сказать "мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить их в Азии и других регионах", и так далее", — отметил Сергей Шойгу, министр обороны РФ.
После того как в США заявили о выходе из соглашения — российская сторона делала все возможное, чтобы наладить диалог. Была и остается максимально открытой.
В начале года российское военное ведомство провело специальный брифинг, где показали ракету 9М729. Тогда Штаты заявляли, что она нарушает ДРСМД. Минобороны предоставило все возможное, чтобы Америка могла убедиться, что это не так. Но те на встречу так и не явились.
"Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили одностороннюю процедуру выхода из него. Между тем Россия последовательно и до самого последнего момента выступала в пользу его сохранения. Соответственно утверждать, будто бы наша страна тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность абсолютно некорректно", — заявил Сергей Рябков.
Кроме того, ряд военных экспертов склоняется к тому, что США увеличили кратно финансирование компаний, которые производят ракеты еще несколько лет назад. И гарантий нет, что эти деньги шли не на создание снарядов средней и меньшей дальности. Также в российском МИДе выражают мнение — цель США не сохранить ДРСМД, а избавиться от ограничений, которые подразумевает договор. Москва же напротив никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном по ДРСМД.
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