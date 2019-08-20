ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся

В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.

Представители ГИБДД уточнили, что девочка 2003 года рождения ехала на велосипеде по краю проезжей части. После наезда управляемого неустановленным водителем автомобиля она скончалась на месте, передает ТАСС.

В настоящее время ведется розыск виновника ДТП, по факту происшествия проводится проверка.