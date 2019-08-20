Коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов

На севере Йемена силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли авиаудары по позициям бойцов мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), уничтожив пять командных пунктов. Еще несколько ударов были нанесены по подконтрольным хуситам территориям в столице страны Сане.

Ранее представитель командования вооруженных формирований хуситов генерал Яхья Сариа сообщил о крупнейшей операции, проведенной против Саудовской Аравии после начала агрессии в 2015 году, передает ТАСС. Он уточнил, что в ходе атаки беспилотников были нанесены удары по объектам на нефтяном месторождении Шейба, принадлежащем государственной компании Саудовской Аравии "Сауди арамко".

Противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года сил коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.