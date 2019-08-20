Массовое отравление в Испании: десятки людей пострадали от мясной продукции

В крупном испанском туристическом регионе Андалусии не менее 80 человек пострадали от вспышки листериоза. 56 — попали в больницу. Больше всего заболевших в Севилье, также есть пострадавшие в Малаге и Гренаде.

Все они ели мясной рулет производства местной компании. Листериоз — инфекционное заболевание. Оно может вызвать менингит и энцефалит, сообщает телеканал "Россия 24".