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20 августа 201902:31

Президент Франции верит в европейское будущее России

Михаил Метцель/ТАСС

Говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Брегансоне, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уверен в европейском будущем России.

По завершении переговоров французский лидер написал в своем Twitter, что убежден в том, что будущее России полностью связано с Европой. "Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", — подчеркнул он.

 

Также Эммануэль Макрон рассказал, что в ходе переговоров обсуждались темы природных пожаров в Сибири и таяние в этом регионе вечной мерзлоты, передает ТАСС. Президент Франции подчеркнул, что Россия столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата, и рад ее решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату.

Кроме того, по его словам, президенты двух стран выразили приверженность созданию долговременной стабильности в Ливии и восстановлению порядка в стране. Говоря об обсуждении сирийского вопроса, Эммануэль Макрон заявил о необходимости немедленного прекращения огня в провинции Идлиб в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече в Сочи 17 сентября минувшего года.

В общей сложности переговоры в Брегансоне продолжались более двух с половиной часов. Никаких заявлений для прессы по итогам встречи не планировалось.

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