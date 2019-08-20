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Конфликт между США и Ираном 30 минут назад

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20 августа 201904:57

США предостерегает страны Средиземноморья от помощи иранскому танкеру

Представитель Госдепартамента США сообщил, что Соединенные Штаты предупредили Грецию и другие страны Средиземноморья о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера Grace 1, покинувшего акваторию Гибралтара и направляющегося в этот регион.

Как полагают во внешнеполитическом ведомстве США, танкер Grace 1 в нарушение режима санкций доставлял в Сирию иранскую нефть. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что всем компаниям и мореплавателям важно знать, что любую помощь такого рода танкерам можно рассматривать как оказание материальной поддержки иностранной организации, признанной США террористической, что приведет к потенциальным последствиям в иммиграционной и уголовной сфере.

Как сообщалось, в начале июля власти Гибралтара задержали по запросу США следовавший под флагом Панамы танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию, напоминает ТАСС. Иран неоднократно выступал против задержания судна и называл его актом пиратства. В середине августа Гибралтар освободил судно, и в понедельник, 19 августа, танкер покинул Гибралтар и направился в один из средиземноморских портов под иранским флагом и с новым названием – Adrian Darya.

 

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