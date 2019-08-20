В Италии назревает очередной политический кризис

В итальянском сенате сегодня обсудят развал коалиции и, возможно, объявят голосование о недоверии правительству. В центре внимания будет выступление премьер-министра Джузеппе Конте. Ради этого заседания депутатам пришлось прервать отпуска: все срочно возвращаются в Рим.

Кризис начался полторы недели назад, когда разногласия между партией "Лига" во главе с Маттео Сальвини и "Движением пяти звёзд" стали непреодолимыми. По прогнозам, Италию ждут досрочные выборы. Ситуация в стране осложнена и в экономическом плане, отмечает телеканал "Россия 24". К концу года Рим должен принять бюджет и доложить Брюсселю, получилось ли снизить дефицит.