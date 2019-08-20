Азиатские тайфуны подняли уровень воды в Амуре

Уровень воды в реке Амур поднялся до опасного значения в шесть метров. Под угрозой подтопления тысячи дач и десятки приусадебных участков.

Пострадать также могут жилые дома, водозабор и подъездные пути к ТЭЦ. Чтобы защитить город спасатели, волонтеры и военные сооружают водоналивную дамбу из мешков с песком, которые наполнят водой из пожарных машин. Длина сооружения составит 840 метров, высота — почти метр, отмечает телеканал "Россия 24".

При подъеме уровня реки дамба должна защитить прогулочную зону, открытый бассейн, стадион, пешеходный фонтан и другие объекты. Паводок в Хабаровске вызван тайфунами "Кроса" и "Лекима". Подтопленными уже оказались сотни домов и придворовых территорий. На улицах и в подвалах многоэтажек ведется откачка воды.