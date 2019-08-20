США продолжают угрожать Венесуэле

Американские военно-морские силы готовы осуществить операцию против Венесуэлы – как только получат приказ! Об этом заявил глава Южного командования вооруженных сил США. По его словам, Вашингтон постоянно следит за состоянием боеготовности Каракаса, чтобы объективно оценивать силы вероятного противника.

Тем временем, в самой Венесуэле возмущены публикацией от агентства "Ассошиэйтед Пресс" о том, что приближенные президента Мадуро якобы тайно ведут переговоры с представителями Белого дома. Председатель Конституционной ассамблеи заявил, что это – провокация со стороны США, сообщает телеканал "Россия 24". И что Вашингтону не удастся расколоть венесуэльское правительство и осуществить госпереворот.

"Сведения, которые распространяют американцы, — это ложь и манипуляция! Они нацелены на то, чтобы внести раскол в ряды сторонников президента Мадуро. У меня есть информация, что за этими публикациями стоят специально нанятые люди, которым хорошо платят. От себя скажу: я имею право вести переговоры только с разрешения президента! Но никак не за его спиной. Уверяю: что бы ни случилось — я буду работать в одной команде с президентом Мадуро! Мы вместе будем отстаивать интересы Венесуэлы", — заявил Дьосдадо Кабельо, председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы.