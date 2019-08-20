Гренландия не продается! Дональду Трампу остаётся лишь отшучиваться

Президент США решил не разочаровывать премьер-министра Дании, после того как накануне она исключила возможность продажи Гренландии Соединённым Штатам и выразила надежду, что идея покупки острова – это шутка.

Глава Белого дома в своём твиттере разместил фотоколлаж с изображением одинокой высотки на острове. И подписал "Обещаю не делать этого с Гренландией".

На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии, позже президент подтвердил наличие таких намерений.