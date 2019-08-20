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20 августа 201906:17

В ЕАО ликвидируют последствия паводка

В ЕАО ликвидируют последствия паводка

В Еврейской автономной области борются с последствиями паводка. Он вызван ливнями, которые принесли в регион тайфуны с востока.

Из поселка Николаева, который больше всего пострадал от подъема уровня воды в реках, эвакуированы десять человек. Кроме того, спасатели помогают жителям вывезти ценные вещи и домашних животных. В работах заняты 50 сотрудников МЧС. Всего в регионе подтопленными остаются 16 населенных пунктов, сообщает телеканал "Россия 24".

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