На Итурупе нашли сеть подземных ходов

На острове Итуруп участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили сеть подземных ходов. Предположительно, они были прорыты в годы Второй мировой войны.

Соответствующее заявление сделала во вторник, 20 августа, пресс-служба Восточного военного округа. Отмечается, что было исследовано около ста метров подземелья.

Кроме того, в ходе экспедиции найдена деревянная японская шхуна, которую построили, приблизительно, в 1930-е или 1940-е годы. Она затонула у берегов Итурупа в заливе Касатка.

Ранее сообщалось, что во время раскопок на острове были обнаружены два артиллерийских орудия Времен второй мировой войны.