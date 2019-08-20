Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 26 октября. Такое решение сегодня принял районный суд республики. Заседание было закрытым, о решении судьи журналистам сообщил адвокат бывшего лидера государства, передает телеканал "Россия 24".

Алмазбек Атамбаев находится в следственном изоляторе с 8 августа, он был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области.

Как сообщалось, в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации сторонники экс-президента оказали сопротивление, погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медпомощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. Ему также предъявлены обвинения в коррупции, незаконном обогащении и легализации преступных доходов. Сам он предъявленные обвинения не признает.