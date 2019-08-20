Стадиона площадь провожает лошадь. Назаров спел о победе "Спартака" над ЦСКА

Народный артист России, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел песню в честь победы "красно-белых" над ЦСКА в матче шестого тура российской премьер-лиги. Встреча проходила на "Открытие Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Подопечные Олега Кононова одержали победу благодаря дублю Самуэля Жиго, который открыл счет в игре на 59-й минуте, забив с передачи Андре Шюррле, а затем отличился на 79-й минуте, этот гол стал победным.

"День такой хороший, нет на сердце ноши,

Кнут устал хлестать по лошадям.

Стадиона площадь провожает лошадь,

Лошадь гривой прикрывает стыд и срам.

Спасибо, удивительный Жиго!

Мужики, спасибо за победу!

Лошади стреножены, заправлены в загон,

Так людского счастья не изведав.

Спасибо, что взнуздали рысака,

Укатали, превратили в клячу.

Мы так долго ждали силы от "Спартака",

Красоты и воли в каждом матче… Спасибо!"

Напомним, "Спартак" с 11-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а ЦСКА расположился на шестой строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем туре "красно-белые" 25 августа на выезде сыграют с "Крыльями Советов", а армейцы в тот же день примут "Ахмат".