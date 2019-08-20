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20 августа 201909:44

В Китае начнут продавать клонированных котов

EPA

Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов. Копию домашнего питомца можно воспроизвести почти за 35 тысяч долларов.

Накануне ученые уже смогли воплотить в реальность свою задумку. Им удалось создать первую генетическую копию — котенка по имени Чеснок, ему уже исполнился месяц. Клонированное животное появилось на свет во второй половине июля, но рассказали о нем только сейчас, когда котенок окреп и доказал свою жизнеспособность, сообщает информационный портал ZOL.

Заместитель управляющего компании Sinogene Чжао Цзяньпин поделился планами на будущее. По его словам, после успешного создания клонированного животного они начнут предоставлять официальные услуги подобного плана.

По словам представителя компании, в дальнейшем они планируют также создавать лошадей и почтовых голубей. Копия животного обойдется в 250 тысяч юаней, что составляет около 35,4 тысячи долларов.

Как сообщает "Комсомольская правда", клонирование кошек в мире — это не новинка. Но еще десять лет назад подобные животные жили недолго, они быстро старели и получались более агрессивными.

В 2017 году на службу в кинологическое подразделение управления ФСИН Якутии поступили две овчарки Джек и Том, которых клонировали в южнокорейской лаборатории.

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