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20 августа 201909:54

Украинские моряки отравились метилом на панамском танкере в Черном море

marinetraffic.com

Капитан танкера "Магус" под флагом Панамы, находящегося в районе Тамани в Черном море, запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа, отравившихся метиловым спиртом, сообщает "Интерфакс".

Утром 20 августа их доставили на берег буксиром. Один мужчина, ранее находившийся в коме, скончался. Моряки — граждане Украины. Всего на судне было 35 человек.

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