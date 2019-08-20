Украинские моряки отравились метилом на панамском танкере в Черном море

Капитан танкера "Магус" под флагом Панамы, находящегося в районе Тамани в Черном море, запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа, отравившихся метиловым спиртом, сообщает "Интерфакс".

Утром 20 августа их доставили на берег буксиром. Один мужчина, ранее находившийся в коме, скончался. Моряки — граждане Украины. Всего на судне было 35 человек.