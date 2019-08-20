20 августа 201910:16
На набережной Амура эктренно возводят дополнительную дамбу
В Хабаровске на набережной реки Амур сегодня экстренно возводят дополнительно дамбу. Для ускорения процесса строительства гидрозащитного сооружения принято решение немного изменить технический проект. Для этого из резерва достали водоналивные дамбы длиной 840 метров.
Как передает ГТРК "Дальневосточная", чтобы наполнить один участок секции дамбы уходит больше сорока минут. Мешки с песком служат укреплением конструкции, но это всего лишь вспомогательный материал. Вспоминая опыт 2013 года, наполненные мешки не надежная преграда воде. Кроме того, для горожан хотят закрыт выход на набережную, чтобы не препятствовать работе спасателей, занятых в противопаводковых мероприятиях.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Макрон верит в европейское будущее России
- СМИ: режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
- Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа
- В США испытали крылатую ракету
- Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА в столичном дерби
Самое читаемое
-
"Было легко": зарубивший семью школьник оставил записку
- Уникальный случай: женщина родила дочь и сына с разницей в два месяца
- Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
- Кровотечение от подсолнечного масла: скончался еще один человек
- Гуляющий под зонтом мужчина чудом выжил после удара молнии. Видео
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Фильм Валерия Тодоровского "Одесса" в кино с 5 сентября
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Судьба Льва Прыгунова. Разбитое сердце Бонивура
Вести.Экономика
-
ЦБ Китая фактически снизил ставку, говорят эксперты
- Аргентина: третий дефолт неизбежен?
- 7 главных событий предстоящей недели в экономике
- Топ-10 самых густонаселенных городов мира
- Трамп предупредил Китай о влиянии ситуации в Гонконге на торговые переговоры
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
3 абсурдных ретро-автомобиля, которые шокируют даже в 2019 году
- В Aurus Motors опровергли цены и "дешевизну" автомобилей "как у Путина"
- Lada Granta Sport отменяется, но будет Granta Drive Active
- Bugatti выпустила 1600-сильный гиперкар за 600 млн рублей
- Mercedes-Benz А- и В-Класса: теперь их можно "заправлять" от розетки
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Между первой и второй: симптомы алкогольного отравления, которые важно знать
- Вишневый сок полезен для мозга - и вот почему
- Есть вопрос: может ли луна влиять на состояние здоровья
- Названы таблетки от гипертонии, которые провоцируют рак
- Нелюбовь: 4 самые популярные причины для развода
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Тащил за машиной: москвичи спасли собаку от живодера
- 9 станций Сокольнической линии метро закрыты
- Туристический автобус с китайцами снес столб
- В школу без мобильных: Роспотребнадзор дал рекомендации
- Тысячи залпов и настоящий балет огней: фестиваль фейерверков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
- Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин
- Движения глаз выдают потенциального преступника
- Предложена неожиданная стратегия борьбы с аллергией на кошек
- Дышать загрязнённым воздухом – всё равно, что выкуривать по пачке сигарет в день
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Под картиной Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" найдены скрытые эскизы и отпечатки рук
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
В Москву идет аномальная жара
- Мать зарезавшего семью под Ульяновском подростка не лишали родительских прав
- У жены футболиста Мамаева украли 75 тысяч рублей
- Не жизнь, а мед? Почему в России погибают пчелы
- Московский концерт Пласидо Доминго не отменят из-за секс-скандала
Сегодня
СМИ: режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
1 час назад
В Китае начнут продавать клонированных котов
46 минут назад
Космическая радиация повышает умственные способности
56 минут назад
Виктория Цыганова начала политическую карьеру
4 часа назад
Азиатские тайфуны подняли уровень воды в Амуре
4 часа назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике
19.08.2019 08:15
Что давать ребенку в школу: инструкция для родителей
9 минут назад
Атамбаев останется под стражей до 26 октября
1 час назад
США продолжают угрожать Венесуэле
4 часа назад
Канары охвачены огнем
9 часов назад
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
9 часов назад
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой
10 часов назад
Нетаньяху отказался обсуждать с Зеленским "голодомор"
11 часов назад
Самолет "Победы" жестко сел в армянском Гюмри
11 часов назад
Олег Буров избран новым мэром Риги
12 часов назад
"Робошорты" помогут дольше не уставать при ходьбе и беге
14 часов назад
Сирийская армия отрезала туркам доступ к Хан-Шейхуну
16 часов назад
Доказано наукой: дети делают родителей счастливее
17 часов назад
Lada Granta Sport отменяется, но будет Granta Drive Active
19 часов назад
В Подмосковье появилось гигантское граффити с Гагариным
19 часов назад
Таблетки от давления могут вызвать рак
21 час назад
Женщины выигрывают от нескольких браков, а мужчины – нет
22 часа назад
10 лучших мультфильмов про путешествия
23 часа назад
Скоро в школу: сколько стоит 1 сентября
19.08.2019 06:09
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве
15.08.2019 15:05