На набережной Амура эктренно возводят дополнительную дамбу

В Хабаровске на набережной реки Амур сегодня экстренно возводят дополнительно дамбу. Для ускорения процесса строительства гидрозащитного сооружения принято решение немного изменить технический проект. Для этого из резерва достали водоналивные дамбы длиной 840 метров.

Как передает ГТРК "Дальневосточная", чтобы наполнить один участок секции дамбы уходит больше сорока минут. Мешки с песком служат укреплением конструкции, но это всего лишь вспомогательный материал. Вспоминая опыт 2013 года, наполненные мешки не надежная преграда воде. Кроме того, для горожан хотят закрыт выход на набережную, чтобы не препятствовать работе спасателей, занятых в противопаводковых мероприятиях.