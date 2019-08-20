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20 августа 201910:05

Теннисистки Потапова и Блинкова вышли во второй круг турнира в Нью-Йорке

Анастасия Потапова

Анастасия Потапова
EPA

Российская теннисистка, 76-я ракетка мира Анастасия Потапова на старте турнира в Нью-Йорке в трех сетах за два часа девять минут обыграла представительницу Бельгии Алисон ван Эйтванк – 4:6, 6:4, 6:2.

Потапова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, а у ван Эйтванк, занимающей 66 место в рейтинге WTA, три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейка из десяти.

В параллельной встрече первого круга соревнования еще одна россиянка Анна Блинкова (93) разгромила американку Коко Вандевеге (466) – 6:3, 6:0, а Маргарита Гаспарян (60) уступила итальянке Камиле Джорджи (58) – 3:6, 2:6.

Таким образом, Потапова вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять чешка Катерина Синякова (38), а Блинкова в 1/8 финала встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску.

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