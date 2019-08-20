Главы МИД Ганы и России обсудят подготовку к сочинскому саммиту "Россия - Африка"

Министры иностранных дел РФ и Ганы обсудят вопросы подготовки и проведения в Сочи международного саммита "Россия — Африка", сообщают "Вести Сочи". Мероприятие запланировано на 24 октября.

В форуме, который будет проводиться под руководством президентов Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и России Владимира Путина примут участие более пятидесяти стран континента. Программа будет включать рад панельных дискуссий и круглых столов, А также пленарные заседания. Помимо этого, организаторы откроют площадку для деловых встреч.



Следует отметить, что предстоящий саммит — важный стратегический шаг по развитию экономических отношений между странами Африки и РФ. Его проведение позволит расширить направления и формы российско-африканского сотрудничества.

Также в рамках сегодняшних переговоров стороны затронут тему урегулирования вооруженных конфликтов на территории Африки и проблемы борьбы с международным туризмом. Напомним, глава дипведомства африканской республики Ширли Айоркор-Ботчуэй находится в Москве с рабочим визитом, который продлится с 19 по 21 августа.

Как отметили представители МИД РФ, визит главы МИД Ганы даст дополнительный импульс для совместной работы по укреплению двусторонних отношений. Страны установили дипломатические отношения между еще в 1958 году.