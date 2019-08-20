В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок

Промышлявшего грабежами пожилых женщин 35-летнего мужчину задержали в подмосковном Клину, сообщили в региональном управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала одно из нападений.

Уроженец Тверской области перебрался в Подмосковье на заработки, но официально так и не трудоустроился, перебиваясь шабашками. Средства к существованию он добывал в том числе грабежами, а его жертвами становились исключительно пенсионерки. Мужчина примечал на улице женщин с золотыми цепочками или серьгами, после чего нападал сзади, срывал украшения и убегал.

Поначалу задержанный отрицал свою вину, но позже сознался в двух нападениях, хотя следователи уверены, что на его счету куда больше эпизодов. Похищенные украшения грабитель оперативно сбывал, так, золотую цепочку он продал таксисту за 4,1 тысячи рублей.

Злоумышленнику, который будет дожидаться суда за решеткой, грозит до 12 лет лишения свободы.