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Авиапроисшествия 56 минут назад

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20 августа 201910:39

Неудачная посадка пассажирского авиалайнера попала на видео

Twitter/Sneyder Rico

В понедельник, 19 августа, в Колумбии произошел инцидент с участием пассажирского самолета, снятый на видео одним из очевидцев.

 

Авиалайнер Embraer EMB-120RT Brasilia компании SARPA выполнял внутренний рейс HK 4973 из Боготы в Ла Макарену. После посадки в пункте назначения воздушное судно выкатилось за пределы полосы и оказалось в дренажной канаве.

По данным СМИ, на борту самолета находились 32 человека, никто из них не пострадал.

По предварительной версии, причиной ЧП могли стать сложные погодные условия.

Напомним, что на днях самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва — Симферополь, совершил удачную посадку после отказа двигателей из-за столкновения с птицами. Пилоты сумели приземлиться в кукурузном поле, все пассажиры и члены экипажа остались живы.

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