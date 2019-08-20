Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

В матче шестого тура российской премьер-лиги "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Новичок "красно-белых" Андре Шюррле поделился впечатлениями от победы над армейцами.

"Вау, было весело! Поздравляю Жиго с голами. Спасибо всем болельщикам... стадион был в огне", – написал Шюррле в социальной сети Instagram. Немец в игре в ЦСКА записал на свой счет голевую передачу.

Напомним, "Спартак" с 11-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а ЦСКА расположился на шестой строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем туре "красно-белые" 25 августа на выезде сыграют с "Крыльями Советов", а армейцы в тот же день примут "Ахмат".