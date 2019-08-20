В огненной аварии под Тулой погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека пали жертвами столкновения четырех автомобилей в Тульской области, сообщает Myslo.ru. Последствия страшной аварии сняли на видео.

ДТП произошло около трех часов дня 19 августа в Щекинском районе. На 202-м километре федеральной трассы "Крым" столкнулись следовавшие в одном направлении Kia, ВАЗ-2114 и Lexus, которые после удара оказались на "встречке" и протаранили грузовой Volkswagen Crafter. Столкновение было такой силы, что легковушки загорелись, пару из них огонь уничтожил полностью.

Первоначально сообщалось о двоих погибших — водителях Kia и "четырнадцатой", однако сегодня ночью в больнице скончалась пожилая пассажирка Lexus. Кроме того, в салоне ВАЗа следователи обнаружили обгоревшие останки еще одного или двух человек, так что число жертв аварии уже достигло четырех (если не пяти).

В больнице остается владелец Lexus, его жизни ничего не угрожает.