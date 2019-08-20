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Российские СМИ на Украине 26 минут назад
Судья на больничном: рассмотрение жалобы Вышинского опять отложили
Рассмотрение жалобы на продление срока ареста руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому вновь отложено. Причем, на этот раз на неопределенный срок.
"Как нам сообщили работники суда, один из судей коллегии суда находится на больничном, поэтому рассмотрение жалобы откладывается", — сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский, передает РИА Новости.
Журналиста арестовали в августе 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября. Ранее адвокаты пытались обжаловать это решение, однако рассмотрение апелляции перенесли.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал "ужасным" очередное продление ареста Вышинскому и призвал украинские власти освободить журналиста.
В России считают, что руководитель портала РИА Новости Украина арестован за осуществление профессиональной журналистской деятельности, что является нарушением правовых норм.
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