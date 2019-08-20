Участник массовой драки в лихом прыжке атаковал полицейскую машину. Видео

В минувшее воскресенье, 18 августа, казенное имущество полиции города Костаная, расположенного на севере Казахстана, стало жертвой агрессивного поведения неадекватного мужчины.

Как сообщают местные СМИ, в правоохранительные органы поступил сигнал о массовой драке. На место выехали патрульные.

Сотрудники полиции пересчитали участников конфликта и даже не успели покинуть служебный автомобиль, когда один из дебоширов переключил свое внимание на прибывших стражей порядка.

Мужчина как следует разбежался, вскочил на капот полицейской легковушки и двумя ногами вынес лобовое стекло. Патрульные тронулись с места и буквально скинули нападавшего с транспортного средства.

В итоге агрессора скрутили – в отношении него возбуждено два уголовного дела.