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20 августа 201911:54

Участник массовой драки в лихом прыжке атаковал полицейскую машину. Видео

Youtube/ТРК Алау

В минувшее воскресенье, 18 августа, казенное имущество полиции города Костаная, расположенного на севере Казахстана, стало жертвой агрессивного поведения неадекватного мужчины.

 

Как сообщают местные СМИ, в правоохранительные органы поступил сигнал о массовой драке. На место выехали патрульные.

Сотрудники полиции пересчитали участников конфликта и даже не успели покинуть служебный автомобиль, когда один из дебоширов переключил свое внимание на прибывших стражей порядка.

 

Мужчина как следует разбежался, вскочил на капот полицейской легковушки и двумя ногами вынес лобовое стекло. Патрульные тронулись с места и буквально скинули нападавшего с транспортного средства.

В итоге агрессора скрутили – в отношении него возбуждено два уголовного дела.

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