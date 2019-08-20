Получил взятку и утратил доверие: Медведев уволил замглавы ПФР

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который в настоящее время находится под следствием.

В распоряжении главы правительства отмечается, что Алексей Иванов освобожден от должности в связи с утратой доверия. Зампреда Пенсионного фонда России задержали сотрудники ФСБ 10 июля текущего года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Причиной стало злоупотребление бюджетными средствами, а также должностными полномочиями. По данным следствия, зампред ПФР получил от неустановленных лиц не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы, а также кратный штраф.

Алексей Иванов с 2016 года занимал должность советника председателя правления Пенсионного фонда. В апреле 2017 года он был назначен на пост заместителя председателя ПФР.