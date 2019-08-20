Саратовца поймали при попытке "начинить" конфеты в магазине крысиным ядом

Саратовские полицейские задержали мужчину, который посыпал продававшиеся в супермаркете конфеты крысиным ядом, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.

Подозрительного человека в капюшоне заметили в магазине на улице Тархова. На кадрах видно, как мужчина что-то высыпает из пакета в ячейки с конфетами, но его замечает продавщица. Скрыться с места подозреваемому не удалось.

По данным стражей порядка, предполагаемый отравитель — местный житель 1988 года рождения, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Вещество отправили на анализ, по предварительным данным, это крысиный яд.