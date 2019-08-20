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20 августа 201912:36

Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

instagram.com

Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев написал песню о любви к своей родине и записал к ней клип. Соответствующий ролик опубликован на его странице в Instagram.

В видеоролике Назарбаев прогуливается по полям, напевая слова песни. В клипе демонстрируются красоты местной природы, появляются дети. Бывший президент Казахстана поет о том, что ни одна страна не может сравниться с казахской землей. Также Назарбаев отмечает, что здесь прошло его детство и находятся корни.

Как сообщает агентство Казинформ, музыку к песне написал Алтынбек Коразбаев.

В июле президент России Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Во время телефонного разговора российский лидер высоко оценил добрые отношения с бывшим главой Казахстана, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства между странами.

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