Боксер Мейвезер получил 2,2 млн долларов за видео о реванше с Пакьяо
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший заявил, что получил 2,2 миллиона долларов США за публикацию видео, на котором он рассказывает о том, что ведет переговоры о реванше с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
В Интернете появилось видео, на котором Мейвезер подтвердил, что переговоры действительно ведутся. После чего 42-летний боксер опроверг эту информацию, заявив, что снял это видео восемь месяцев назад, когда находился в Саудовской Аравии.
"Видео, которое появилось в интернете, является ложным. Это старое видео, реванша не будет, переговоры не ведутся. Мне заплатили 2,2 миллиона долларов за это видео. Бой никогда не повторится, переговоры не ведутся. Теперь провидите пальцем влево и посмотрите на деньги, которые были мне переведены. Кто теперь умный? Я зарабатываю миллионы всего за 10 секунд", – написал Мейвезер в социальной сети Instagram, прикрепив фотографии двух денежных переводов.
There is a video circulating that I made 8 months ago about a “MAYWEATHER — PACQUIAO” REMATCH. I got paid $2,200,000 to make the video. The truth is, the fight will never happen again. Now, swipe left and look at the money that got wired to me for the video. Now, who’s the smart one ? I’m making millions just for 10 second video drops.💲💲💲🏦💰💸
Напомним, бой Мейвезер – Пакьяо состоялся в мае 2015 года в Лас-Вегасе и завершился единогласной победой американца. Этот поединок стал самым прибыльным в истории бокса.
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