Боксер Мейвезер получил 2,2 млн долларов за видео о реванше с Пакьяо

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший заявил, что получил 2,2 миллиона долларов США за публикацию видео, на котором он рассказывает о том, что ведет переговоры о реванше с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

В Интернете появилось видео, на котором Мейвезер подтвердил, что переговоры действительно ведутся. После чего 42-летний боксер опроверг эту информацию, заявив, что снял это видео восемь месяцев назад, когда находился в Саудовской Аравии.

"Видео, которое появилось в интернете, является ложным. Это старое видео, реванша не будет, переговоры не ведутся. Мне заплатили 2,2 миллиона долларов за это видео. Бой никогда не повторится, переговоры не ведутся. Теперь провидите пальцем влево и посмотрите на деньги, которые были мне переведены. Кто теперь умный? Я зарабатываю миллионы всего за 10 секунд", – написал Мейвезер в социальной сети Instagram, прикрепив фотографии двух денежных переводов.

Напомним, бой Мейвезер – Пакьяо состоялся в мае 2015 года в Лас-Вегасе и завершился единогласной победой американца. Этот поединок стал самым прибыльным в истории бокса.