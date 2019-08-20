Тема:
Аварии и ДТП 34 минуты назад
20 августа 201912:30
Подрезал мотоциклиста без прав: авария в Великом Новгороде попала на видео
В Великом Новгороде на Колмовском мосту через реку Волхов в понедельник водитель легковушки, разворачиваясь в запрещенном месте, подрезал мотоциклиста без прав и устроил ДТП.
Байкер был доставлен в больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.
Ранее по теме
-
В огненной аварии под Тулой погибли четыре человека1 час назад
-
Легковой автомобиль "завалил" трактор на трассе во Владимирской области. Видео19 часов назад
-
Появилось видео серьезной аварии с пострадавшими на трассе Москва - Петербург22 часа назад
-
Появилось видео момента смертельного ДТП с автобусом в Перми1 сутки назад
-
Сахалинец утонул, переезжая реку на микроавтобусе. Видео1 сутки назад
-
Смертельная авария с московским инспектором ДПС попала на видео1 сутки назад
Сейчас
13:01
Волны тепла в Москве не будет
Картина дня
-
Переговоры Путина и Макрона
- Медведев уволил замглавы ПФР
- "Спартак" победил ЦСКА в столичном дерби
- В США испытали крылатую ракету
- СМИ: режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Самое читаемое
-
Наркология, любовь к хоррору и безразличие: обнаружен дневник матери подростка-убийцы
- Популярные у россиян таблетки от давления вызывают рак
- Найден мертвым заслуженный артист России
- Кровотечение от подсолнечного масла: скончался еще один человек
- Гуляющий под зонтом мужчина чудом выжил после удара молнии. Видео
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Фильм Валерия Тодоровского "Одесса" в кино с 5 сентября
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Судьба Льва Прыгунова. Разбитое сердце Бонивура
Вести.Экономика
-
ЦБ Китая фактически снизил ставку, говорят эксперты
- Аргентина: третий дефолт неизбежен?
- 7 главных событий предстоящей недели в экономике
- Топ-10 самых густонаселенных городов мира
- Трамп предупредил Китай о влиянии ситуации в Гонконге на торговые переговоры
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
3 абсурдных ретро-автомобиля, которые шокируют даже в 2019 году
- В Aurus Motors опровергли цены и "дешевизну" автомобилей "как у Путина"
- Lada Granta Sport отменяется, но будет Granta Drive Active
- Bugatti выпустила 1600-сильный гиперкар за 600 млн рублей
- Mercedes-Benz А- и В-Класса: теперь их можно "заправлять" от розетки
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Между первой и второй: симптомы алкогольного отравления, которые важно знать
- Вишневый сок полезен для мозга - и вот почему
- Есть вопрос: может ли луна влиять на состояние здоровья
- Названы таблетки от гипертонии, которые провоцируют рак
- Нелюбовь: 4 самые популярные причины для развода
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Тащил за машиной: москвичи спасли собаку от живодера
- 9 станций Сокольнической линии метро закрыты
- Туристический автобус с китайцами снес столб
- В школу без мобильных: Роспотребнадзор дал рекомендации
- Тысячи залпов и настоящий балет огней: фестиваль фейерверков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
- Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин
- Движения глаз выдают потенциального преступника
- Предложена неожиданная стратегия борьбы с аллергией на кошек
- Дышать загрязнённым воздухом – всё равно, что выкуривать по пачке сигарет в день
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Под картиной Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" найдены скрытые эскизы и отпечатки рук
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
В Москву идет аномальная жара
- Мать зарезавшего семью под Ульяновском подростка не лишали родительских прав
- У жены футболиста Мамаева украли 75 тысяч рублей
- Не жизнь, а мед? Почему в России погибают пчелы
- Московский концерт Пласидо Доминго не отменят из-за секс-скандала
Сегодня
Рогозин предлагает отправлять всех космонавтов покорять Эльбрус
42 минуты назад
Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения
26 минут назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике
19.08.2019 08:15
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП
22 минуты назад
Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки
57 минут назад
Ошибка Apple позволила хакерам взломать новейшую iOS
2 часа назад
В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок
2 часа назад
Что давать ребенку в школу: инструкция для родителей
2 часа назад
Россияне назвали самые шумные и самые тихие города
2 часа назад
В Китае начнут продавать клонированных котов
3 часа назад
Космическая радиация повышает умственные способности
3 часа назад
Атамбаев останется под стражей до 26 октября
3 часа назад
СМИ: режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
3 часа назад
Виктория Цыганова начала политическую карьеру
6 часов назад
США продолжают угрожать Венесуэле
7 часов назад
Азиатские тайфуны подняли уровень воды в Амуре
7 часов назад
Нетаньяху отказался обсуждать с Зеленским "голодомор"
13 часов назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве
15.08.2019 15:05