Подрезал мотоциклиста без прав: авария в Великом Новгороде попала на видео

В Великом Новгороде на Колмовском мосту через реку Волхов в понедельник водитель легковушки, разворачиваясь в запрещенном месте, подрезал мотоциклиста без прав и устроил ДТП.

Байкер был доставлен в больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.