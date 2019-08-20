Коллективы из России и Польши представят свои постановки на театральном фестивале "Башня"

Калининград примет международный фестиваль фантазийных и романтических спектаклей "Башня". Собственные постановки представят 12 творческих коллективов из Калининграда, Советска, Москвы, Петербурга, Минска и польского города Эльблонги. Показы в рамках театрального марафона продлятся в течение 6 дней.

Откроет мероприятие первый областной театральный форум "Новый взгляд". В рамках встречи планируется провести несколько мастер-классов и круглых столов. Участники обсуждят актуальные проблемы театра и обменяются опытом . В качестве членов жюри конкурса и спикеров форума пригласили известных экспертов, профессионалов и театральных критиков.

Участников фестиваля наградят дипломами и призами. Победителей будут определять в 6 номинациях: за "Лучшую мужскую роль", "Лучшую женскую роль", "Лучшую работу художника по костюмам", "Лучшую работу художника-сценографа", "Лучший спектакль" и "Лучшую работу режиссера". Также уреждены 3 специальных премии, сообщает ГТРК "Калининград".

Фестивальная афиша включает в себя самые различные жанры, начиная от фантасмагории и заканчивая трагифарсом. Показ первого спектакля состоится сегодня в 20 часов вечера в Калининградском областном музее изобразительных искусств. Также зрителей будут ждать в Театре кукол и Доме Актера СТД имени Тахира Матеулина и Закхаймских воротах.