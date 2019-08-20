Три дня жары: волны тепла в Москве не будет

В Москву вернулось лето — столбики термометров в городе к полудню поднялись до 26,4 градуса. Не исключается, что максимальная температура воздуха сегодня может составить 28 градусов.

"Сегодня самый теплый день августа. Предыдущий максимум фиксировался 8 августа — 25,9 градуса", — сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

21 августа воздух в столице, по прогнозам синоптиков, может прогреться даже до 29 градусов. А вот 22 августа ожидается уже не выше 26 градусов. Далее жары уже не ожидается, дневные температуры не превысят 23 градусов.

Между тем, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, наступившая в столице жаркая погода не может считать волной тепла, так как продержится слишком недолго.

"Волна тепла — это ситуация, когда температура превышает норму на пять градусов и более, и продолжительность такого периода более пяти дней​​​", — объяснил он, отметив, что в Москве ожидаются только три действительно жарких дня.