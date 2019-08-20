Испанец Фернандес обслужит матч Лиги Европы "Брага" – "Спартак"

В рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы московский "Спартак" на выезде сыграет с португальской "Брагой". Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Фернандесом.

Помогать 43-летнему судье будут ассистенты Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо, резервным арбитром назначен Пабло Гонсалес Фуэртес.

Напомним, матч "Брага" – "Спартак" состоится в четверг, 22 августа и начнется в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 29 августа. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап Лиги Европы.