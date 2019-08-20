Неуправляемый мусоровоз протаранил 15 машин в Севастополе

В Севастополе неисправный мусоровоз без водителя устроил форменный погром на проезжей части, повредив 15 автомобилей. Момент столкновения попал на видео.

ДТП произошло около 14:30 в минувший понедельник, 19 августа, на улице Шабалина. На кадрах видно, как тяжелая машина выходит из-под контроля и отказывается тормозить на горке. Находившийся за рулем мужчина сначала всячески пытался остановить автомобиль, а потом выпрыгнул из кабины.

Неуправляемый мусоровоз протаранил семь попутных легковушек, а со второго захода — еще восемь, после чего вылетел с дороги и повредил газопровод.

Столь масштабное происшествие обошлось без серьезных травм — один пострадавший обратился в больницу, но после осмотра был отпущен домой.