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Россияне в заложниках у пиратов 42 минуты назад
Пираты, захватившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь
Захватившие моряков у берегов Камеруна пираты вышли на связь с компанией-судовладельцем, но о выкупе пока переговоры не вели, передает "Интерфакс".
Как рассказал во вторник председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков, накануне вечером пираты связались с компанией-судовладельцем. Сообщили, что люди живы и здоровы, что у них есть продовольствие и вода. Единственное, чего им не хватает, это одежды и лекарств. Поэтому для них попросили набор лекарств, в первую очередь, от малярии. В ближайшее время пираты должны вновь выйти на связь.
"Судовладелец нанял компанию переговорщиков, как это обычно бывает. Практика такова, что, как правило, все заканчивается благополучно, судовладелец платит выкуп", — добавил Сухоруков.
В МИД РФ сообщили ранее, что 15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестные атаковали принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.
Нападавшие захватили восемь членов экипажа, среди которых были трое граждан Российской Федерации.
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