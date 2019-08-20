Короткая дорога: внедорожник свалился со склона в горной части Грузии. Видео

Очевидец запечатлел на видео инцидент, произошедший в понедельник, 19 августа, в районе села Бахмаро, расположенного на юго-западе Грузии.

По предварительным данным, водитель внедорожника попытался срезать путь, решив проехать по склону. Он переоценил собственные способности и возможности техники и потерял контроль над транспортным средством.

Неуправляемый джип покатился вниз – один из пассажиров сумел выпрыгнуть на ходу, после чего машина перевернулась.

Как сообщают СМИ, в результате аварии пострадали три человека, состояние одного из травмированных оценивается как тяжелое.