Тема:

Помогите детям. Русфонд 10 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
20 августа 201914:30

В "Русфонде" рассказали, на что пойдут деньги, которые вернула семья Жанны Фриске

Максим Шеметов/ТАСС

В "Русфонде" рассказали, как будут потрачены деньги, взысканные с наследников Жанны Фриске.

Ранее сообщалось, что на счет "Русфонда" поступил остаток долга наследников Жанны Фриске — 13 653 214 рублей. Деньги были взысканы судебными приставами по судебному решению 2017 года. Наследники Фриске были обязаны вернуть в фонд остаток суммы, собранной на лечение певицы и не израсходованной по назначению.

Деньги, пришедшие на счет "Русфонда" в уплату долга по делу Жанны Фриске, пойдут на лечение пяти детей со злокачественными опухолями:

Добромир Воробьев (три года, Сочи, анапластическая эпендимома),

Алибек Караев (три года, Сочи, медуллобластома),

Миша Шайдуков (пять лет, Чувашия, медуллобластома),

Настя Каримова (14 лет, Самарская область, саркома Юинга),

Максим Мандругин (два года, Санкт-Петербург, нейробластома правого надпочечника).

Максиму оплачен дорогой препарат динутуксимаб, остальные дети получат лечение в Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея.

Акцию помощи Жанне Фриске, которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга (глиобластому), организовал в январе 2014 года Андрей Малахов в программе "Пусть говорят". "Русфонд" предоставил для сбора пожертвований банковский счет, на который поклонники певицы перечислили 69 267 787 руб. Из этих денег 11 636 146 руб. "Русфонд" перевел на оплату больничных счетов Жанны, еще 32 619 851 руб., по желанию певицы, пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников "Русфонда".

Остаток средств в 25 011 790 руб. по договору с Жанной, заключенному 19 октября 2014 года, фонд перечислил на ее личный счет, обязав вернуть не истраченное. При жизни певицы "Русфонд" получил отчет о тратах на сумму 3 378 576 руб. Остаток пожертвований составил 21 633 214 руб. После смерти певицы родственники отказались вернуть оставшиеся деньги согласно договору, и "Русфонд" 13 января 2017 года обратился с иском в суд. 19 мая 2017 года Перовский районный суд удовлетворил иск "Русфонда" о возврате средств. Поскольку денег на счету у наследников не оказалось, взыскание было обращено на имущество, унаследованное родственниками после смерти певицы. Первую часть долга, 7 980 000 руб., "Русфонд" получил 14 мая 2019 года. Эти деньги пошли на протонную терапию для четырех детей со злокачественными опухолями из числа очередников фонда.

Российская певица и актриса Жанна Фриске умерла в июне 2015 года после длительной и тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее по теме

Сейчас

14:06

В Кремле прокомментировали публикации карт "распространения" радиоактивного облака

13:33

Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

13:01

Волны тепла в Москве не будет

12:13

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

12:05

Рогозин предлагает отправлять всех космонавтов покорять Эльбрус

12:02

Медведев уволил замглавы ПФР

11:34

Рассмотрение жалобы Вышинского опять отложили

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

11 миллиардов вместо 2,5: братьям Магомедовым ужесточили обвинение

11 миллиардов вместо 2,5: братьям Магомедовым ужесточили обвинение

1 час назад
Получил взятку и утратил доверие: Медведев уволил замглавы ПФР

Получил взятку и утратил доверие: Медведев уволил замглавы ПФР

2 часа назад
Пираты, захватившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь

Пираты, захватившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь

41 минута назад
Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

49 минут назад
FEDOR полетит в космос вместе с подругой Марусей

FEDOR полетит в космос вместе с подругой Марусей

49 минут назад
Экономисты назвали сроки и источники кризиса в России

Экономисты назвали сроки и источники кризиса в России

4 часа назад
МИД РФ: пуски запрещенных ракет доказывают, что США готовились сломать ДРСМД

МИД РФ: пуски запрещенных ракет доказывают, что США готовились сломать ДРСМД

3 часа назад
Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

2 часа назад
Чиновница, назвавшая жертв паводка "бичами" и "быдлом", призвала дождаться экспертизы

Чиновница, назвавшая жертв паводка "бичами" и "быдлом", призвала дождаться экспертизы

3 минуты назад
Российские военные запустили дрон, способный провести в воздухе больше суток

Российские военные запустили дрон, способный провести в воздухе больше суток

56 минут назад
Три дня жары: волны тепла в Москве не будет

Три дня жары: волны тепла в Москве не будет

1 час назад
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

4 часа назад
Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

3 часа назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
Анкара и Киев собрались вместе строить новый ударный дрон

Анкара и Киев собрались вместе строить новый ударный дрон

16 минут назад
В Крыму хотят снести гигантскую надпись из Книги рекордов

В Крыму хотят снести гигантскую надпись из Книги рекордов

23 минуты назад
Неуправляемый мусоровоз протаранил 15 машин в Севастополе

Неуправляемый мусоровоз протаранил 15 машин в Севастополе

1 час назад
ЕГЭ-2020: изменятся физика и китайский

ЕГЭ-2020: изменятся физика и китайский

1 час назад
Россияне ажиотажно скупают Lamborghini - как соль и спички

Россияне ажиотажно скупают Lamborghini - как соль и спички

1 час назад
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

1 час назад
Приговоренный к смертной казни и вышедший по УДО мужчина изнасиловал ребенка

Приговоренный к смертной казни и вышедший по УДО мужчина изнасиловал ребенка

1 час назад
Короткометражный мультфильм по народной сказке покорил зрителей

Короткометражный мультфильм по народной сказке покорил зрителей

1 час назад
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

1 час назад
Судья на больничном: рассмотрение жалобы Вышинского опять отложили

Судья на больничном: рассмотрение жалобы Вышинского опять отложили

2 часа назад
Рогозин предлагает отправлять всех космонавтов покорять Эльбрус

Рогозин предлагает отправлять всех космонавтов покорять Эльбрус

2 часа назад
Саратовца поймали при попытке "начинить" конфеты в магазине крысиным ядом

Саратовца поймали при попытке "начинить" конфеты в магазине крысиным ядом

2 часа назад
В бассейне турецкого отеля 12-летнюю девочку из Петербурга засосало в трубу

В бассейне турецкого отеля 12-летнюю девочку из Петербурга засосало в трубу

2 часа назад
Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

2 часа назад
Участник массовой драки в лихом прыжке атаковал полицейскую машину. Видео

Участник массовой драки в лихом прыжке атаковал полицейскую машину. Видео

2 часа назад
Карточки будут блокировать при транзакциях без подтверждения

Карточки будут блокировать при транзакциях без подтверждения

2 часа назад
Новобрачный после падения в день свадьбы забыл жену, оглох и потерял обоняние

Новобрачный после падения в день свадьбы забыл жену, оглох и потерял обоняние

2 часа назад
Эксперты подсчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы выплачивать ипотеку

Эксперты подсчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы выплачивать ипотеку

3 часа назад
В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль

В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль

3 часа назад
В огненной аварии под Тулой погибли четыре человека

В огненной аварии под Тулой погибли четыре человека

3 часа назад
Неудачная посадка пассажирского авиалайнера попала на видео

Неудачная посадка пассажирского авиалайнера попала на видео

4 часа назад
Ошибка Apple позволила хакерам взломать новейшую iOS

Ошибка Apple позволила хакерам взломать новейшую iOS

4 часа назад
В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок

В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок

4 часа назад
Что давать ребенку в школу: инструкция для родителей

Что давать ребенку в школу: инструкция для родителей

4 часа назад
Россияне назвали самые шумные и самые тихие города

Россияне назвали самые шумные и самые тихие города

4 часа назад
Эксперты рассказали, в каких городах студенту дешевле всего снять квартиру

Эксперты рассказали, в каких городах студенту дешевле всего снять квартиру

4 часа назад
Госдума: если штраф пришел позже установленного срока, платить не надо

Госдума: если штраф пришел позже установленного срока, платить не надо

4 часа назад
Украинские моряки отравились метилом на панамском танкере в Черном море

Украинские моряки отравились метилом на панамском танкере в Черном море

4 часа назад
Вести.net: найден способ оптимизировать передачу "тяжелого" видео по Wi-Fi

Вести.net: найден способ оптимизировать передачу "тяжелого" видео по Wi-Fi

4 часа назад
В Китае начнут продавать клонированных котов

В Китае начнут продавать клонированных котов

4 часа назад
Космическая радиация повышает умственные способности

Космическая радиация повышает умственные способности

5 часов назад
Атамбаев останется под стражей до 26 октября

Атамбаев останется под стражей до 26 октября

5 часов назад
СМИ: режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

СМИ: режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

5 часов назад
Диалог особого внимания: Путин и Макрон встретились накануне саммита G7

Диалог особого внимания: Путин и Макрон встретились накануне саммита G7

5 часов назад
Кризис поставил каникулы на паузу: в Риме обсудят развал коалиции

Кризис поставил каникулы на паузу: в Риме обсудят развал коалиции

5 часов назад
Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России

Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России

6 часов назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05