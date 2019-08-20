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Паводок 1 час назад
Чиновница, назвавшая жертв паводка "бичами" и "быдлом", призвала дождаться экспертизы
Начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала ситуацию, связанную с ее нелицеприятными высказываниями в адрес жертв паводка. Накануне была опубликована скандальная аудиозапись, на которой женщина якобы называет пострадавших "бичами" и "быдлом".
Алашкевич рассказала РЕН-ТВ, что хочет дождаться экспертизы, а пока все ее комментарии будут выглядеть неубедительно. По словам чиновницы, в настоящее время губернатором проводится проверка по данному факту. Она поможет установить, принадлежит ли голос, звучащий на аудио, Ирине Алашкевич.
Скандальный монолог появился на просторах Интернета несколько дней назад. Подпись к нему утверждает, что звучащие слова принадлежат именно Алашкевич. В ходе разговора чиновница рассказала о приезде президента России Владимира Путина в пострадавший от паводка регион, а также описала его встречу с местными жителями. Вот отрывки из аудиозаписи:
"Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли. Вы бы видели, как они одеты, как два класса образования".
В продолжении монолога женщина утверждает, что в центрах временного размещения условия у пострадавших лучше, чем они были у них до этого:
"Они сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью. Это то, чего у них не было в их хлеву. Он (президент) пошел, они готовы были землю целовать. Стояло это быдло, все готовы были кипятком писаться от счастья".
Также в аудиозаписи женщина утверждает, что губернатор поручил ей находиться тоже в Тулуне, но она не видит смысла туда "таскаться".
Издание "Московский комсомолец" опубликовало интервью оператора пресс-службы губернатора Иркутской области Александра Шудыкина. Он рассказал, что Алашкевич обвинила его в сливе аудиозаписи и уволила. Шудыкин пояснил, что очень удивился ее решению, но не стал ничего говорить, поскольку она и так материт его постоянно.
Чиновница пообещала обнародовать результат экспертизы голоса.
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